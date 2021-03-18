اللجنة الصحية ببني وليد تدعو الأطباء إلى سرعت الالتحاق بمركز العزل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 18 مارس 2021, 05:55 مساء
اجتماع المجلس البلدي واللجنة الصحية في بني وليد لمناقشة نتائج تقييم الوضع الوبائي. (الإنترنت)

دعت اللجنة الصحية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في بني وليد، كافة الأطباء المتواجدين في المدينة إلى سرعة الإلتحاق بمركز العزل في البلدية، خاصة منهم المتخصصين في العناية الفائقة والباطنية والتخدير.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع أقيم ظهر اليوم الخميس، بمقر ديوان البلدية، ضم أعضاء المجلس البلدي رفقة اللجنة الصحية لمكافحة جائحة كورونا في المدينة.

وقال عضو المجلس البلدي بني وليد، شرف الدين كنشيل لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لمناقشة النتائج الأولية لتقييم الوضع الوبائي للجائحة بعد الجولات الميدانية التي قامت بها اللجان داخل المدارس وبعض المصارف داخل البلدية.

- تشكيل لجنة استشارية لتقييم الوضع الوبائي في بني وليد

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة الخدمات الصحية ومدير مكتب الرعاية الصحية ومدير مكتب الأوقاف بني وليد وفريق اللجنة الطبية الإستشارية المكلفة بمتابعة وتقييم الوضع الوبائي بالبلدية.

أعلن المجلس البلدي بني وليد، يوم الإثنين، تشكيل لجنة استشارية لتقييم الوضع الوبائي داخل المدينة مع وضع خطة إعلامية توعوية جديدة وإيقاف بعض المدارس التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مع استمرار الدراسة في بقية المدارس.

وتضم اللجنة الاستشارية ممثلون عن عدد من القطاعات الخدمية في بلدية بني وليد، منها مراقبة التعليم وإدارة الخدمات الصحية ومستشفى بني وليد العام.

اجتماع المجلس البلدي واللجنة الصحية في بني وليد لمناقشة نتائج تقييم الوضع الوبائي. (الإنترنت)
اجتماع المجلس البلدي واللجنة الصحية في بني وليد لمناقشة نتائج تقييم الوضع الوبائي. (الإنترنت)
اجتماع المجلس البلدي واللجنة الصحية في بني وليد لمناقشة نتائج تقييم الوضع الوبائي. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد وصفه بـ«القاتل».. بوتين يرد على بايدن
دولى
هذا المساء | لقاح كورونا في ليبيا .. اختياريا أم إجباريا؟
فيديو
أهلي بنغازي يستعيد توازنه في «الكونفدرالية» بعد الفوز على وفاق سطيف
رياضة محلية
«أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة غير مسبوقة
اقتصاد
الإمارات ترد على تقارير تتحدث عن دورها في الانتخابات الإسرائيلية على خلفية زيارة...
دولى
فلوسنا | هل يستطيع الدبيبة تحريك عجلة الاقتصاد؟
فيديو
في التسعين | مصير ملعب طرابلس
فيديو
اكتشاف إصابات بسلالتي «كورونا» البريطانية والجنوب أفريقية في مصراتة
ليبيا
«التطبيع مع إسرائيل» يتسلل إلى دولة أخرى مجاورة للجنوب الليبي
ليبيا
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
تقرير إسرائيلي يكشف توسيع قاعدة أميركية في النيجر لمراقبة الجنوب الليبي
ليبيا
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نيزك سقط في الجزائر هو الأقدم من أصل بركاني