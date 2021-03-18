اللجنة الصحية ببني وليد تدعو الأطباء إلى سرعت الالتحاق بمركز العزل

اجتماع المجلس البلدي واللجنة الصحية في بني وليد لمناقشة نتائج تقييم الوضع الوبائي. (الإنترنت)

دعت اللجنة الصحية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في بني وليد، كافة الأطباء المتواجدين في المدينة إلى سرعة الإلتحاق بمركز العزل في البلدية، خاصة منهم المتخصصين في العناية الفائقة والباطنية والتخدير.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع أقيم ظهر اليوم الخميس، بمقر ديوان البلدية، ضم أعضاء المجلس البلدي رفقة اللجنة الصحية لمكافحة جائحة كورونا في المدينة.

وقال عضو المجلس البلدي بني وليد، شرف الدين كنشيل لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لمناقشة النتائج الأولية لتقييم الوضع الوبائي للجائحة بعد الجولات الميدانية التي قامت بها اللجان داخل المدارس وبعض المصارف داخل البلدية.

- تشكيل لجنة استشارية لتقييم الوضع الوبائي في بني وليد

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة الخدمات الصحية ومدير مكتب الرعاية الصحية ومدير مكتب الأوقاف بني وليد وفريق اللجنة الطبية الإستشارية المكلفة بمتابعة وتقييم الوضع الوبائي بالبلدية.

أعلن المجلس البلدي بني وليد، يوم الإثنين، تشكيل لجنة استشارية لتقييم الوضع الوبائي داخل المدينة مع وضع خطة إعلامية توعوية جديدة وإيقاف بعض المدارس التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مع استمرار الدراسة في بقية المدارس.

وتضم اللجنة الاستشارية ممثلون عن عدد من القطاعات الخدمية في بلدية بني وليد، منها مراقبة التعليم وإدارة الخدمات الصحية ومستشفى بني وليد العام.

اجتماع المجلس البلدي واللجنة الصحية في بني وليد لمناقشة نتائج تقييم الوضع الوبائي. (الإنترنت)

اجتماع المجلس البلدي واللجنة الصحية في بني وليد لمناقشة نتائج تقييم الوضع الوبائي. (الإنترنت)

اجتماع المجلس البلدي واللجنة الصحية في بني وليد لمناقشة نتائج تقييم الوضع الوبائي. (الإنترنت)