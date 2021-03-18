السماح بدخول السفن التجارية التركية إلى موانئ المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 11:02 صباحا
سفينة نقل بضائع تفرغ حمولتها في ميناء بنغازي البحري، 14 فبراير 2021. (إدارة الميناء)

أعلنت إدارة الموانئ والنقل البحري في المنطقة الشرقية السماح بدخول السفن التجارية التي ترفع العلم التركي إلى الموانئ التابعة لها، وفق الإجراءات والتشريعات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك في خطاب من مدير الإدارة حسين الشرع، إلى رؤساء مصلحة الموانئ والنقل البحري ومجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ وغرفة الملاحة الليبية في المنطقة الشرقية.

ودعا الخطاب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعميم على جميع مديري الموانئ التابعين لمصلحة الموانئ والنقل البحري، وعلى جميع مديري فروع شركة الموانئ والوكلاء الملاحيين.

وجاء ذلك الإجراء بعد إصدار رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة كتابا قالت فيه إنه «لا مانع من دخول السفن التجارية التي ترفع العلم التركي» إلى الموانئ في المنطقة الشرقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يستعيد توازنه في «الكونفدرالية» بعد الفوز على وفاق سطيف
رياضة محلية
الإمارات ترد على تقارير تتحدث عن دورها في الانتخابات الإسرائيلية على خلفية زيارة...
دولى
روسيا تستدعي سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور
دولى
مانشستر سيتي يحافظ على حلم الرباعية التاريخية عبر مونشنغلادباخ
رياضة عالمية
فلوسنا | هل يستطيع الدبيبة تحريك عجلة الاقتصاد؟
فيديو
في التسعين | مصير ملعب طرابلس
فيديو
رئيس «الدوما» يرد على تصريحات بايدن: مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا
دولى
«الصحة العالمية» توصي بمواصلة استخدام لقاح «أسترازينيكا».. وتراجع معلومات ...
دولى
بايدن يصف بوتين بـ«القاتل».. ويحذره من «دفع» عواقب ذلك
دولى
أميركا توضح موقفها بشأن إعادة السفير إلى طرابلس
ليبيا
دعوة أممية - مغربية للمجتمع الدولي لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في ليبيا
ليبيا
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نيزك سقط في الجزائر هو الأقدم من أصل بركاني