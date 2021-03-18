السماح بدخول السفن التجارية التركية إلى موانئ المنطقة الشرقية

سفينة نقل بضائع تفرغ حمولتها في ميناء بنغازي البحري، 14 فبراير 2021. (إدارة الميناء)

أعلنت إدارة الموانئ والنقل البحري في المنطقة الشرقية السماح بدخول السفن التجارية التي ترفع العلم التركي إلى الموانئ التابعة لها، وفق الإجراءات والتشريعات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك في خطاب من مدير الإدارة حسين الشرع، إلى رؤساء مصلحة الموانئ والنقل البحري ومجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ وغرفة الملاحة الليبية في المنطقة الشرقية.

ودعا الخطاب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعميم على جميع مديري الموانئ التابعين لمصلحة الموانئ والنقل البحري، وعلى جميع مديري فروع شركة الموانئ والوكلاء الملاحيين.

وجاء ذلك الإجراء بعد إصدار رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة كتابا قالت فيه إنه «لا مانع من دخول السفن التجارية التي ترفع العلم التركي» إلى الموانئ في المنطقة الشرقية.