وزيرا السياحة والشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية يتسلمان مهامهما

مراسم التسليم والتسلم بين وزير السياحة ورئيس الهيئة السابق في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

تسلم وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، مهام عملهما رسميا، والتي جرت بحضور عدد من مسؤولي الهيئة العامة للسياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ونشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا لمراسم التسليم والتسلم من المسؤولين السابقين إلى الوزيرين الجديدين.

وتسلم الوزير عبدالسلام اللاهي تكي مهام عمله من رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، بمقر الهيئة في طرابلس والتي تحولت إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية في حكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من الضيوف، ومديري الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة.

وعبر رئيس الهيئة العامة للسياحة السابق خيضر بشير مالك في كلمة بالمناسبة عن كامل أمنياته للوزير بالتوفيق في أداء مهامه، متمنيًا له النجاح في إدارة ملف قطاع السياحة الواعد، مشيرا إلى أن حفل التسليم والتسلم جاء «وسط حضور من مختلف المدن والمناطق يجسد روح الأصالة الليبية، والتسامح الذي يجمع الوطن، ويحقق تطلعات أبنائه في الاستقرار والازدهار».

كما شدد مالك على أهمية مضاعفة الجهد، والتكاتف والتعاون بين الموظفين والإدارة الجديدة للوزارة، معربًا عن كامل التقدير والاحترام إلى جميع المديرين والموظفين العاملين بالهيئة.

من جانبه أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبدالسلام عبدالله رفع شعار «السياحة أداة للسلام والتنمية والازدهار، ومنصة للحوار وتعزيز التقارب بين أبناء الأمة الليبية»، منوهًا بضرورة التوجه نحو البناء ومقابلة التحديات عبر تكاتف الجهود والتعاون بين الجميع.

وفي ختام الحفل منح موظفو الهيئة رئيسها السابق والمدير العام محمود سعيد درع شكر وتقدير، نظير مجهوداتهما طيلة فترة تقلدهما مناصبهما، عرفانا بأعمالهما ومساندتهما الموظفين خلال السنوات الماضية.

كما شهد مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس مراسم التسليم والتسلم بين المفوضة بالوزارة في حكومة الوفاق الوطني السابقة فاضي الشافعي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر محمد الكيلاني.

وحضر مراسم التسليم والتسلم رؤساء لجنة الإدارة والمديرون العامون للجهات التابعة للوزارة ومديرو الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة وعدد من رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات وعدد من موظفي الوزارة ومركز الدراسات الاجتماعية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مراسم التسليم والتسلم جرت «في جو ساده الاحترام والتقدير في مشهد حضاري يرسخ مبدأ التبادل السلمي للسلطة في ليبيا»، مشيرا إلى أن المراسم جرت بعد النشيد وتلاوة آيات من القرآن الكريم وإلقاء الكلمات المعبرة عن الشكر والتقدير للمفوضة بالوزارة السابقة.

وسلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر محمد الكيلاني شهادات الشكر والتقدير للجهات التابعة والفروع وموظفي ديوان الوزارة على جهودهم وتفانيهم في العمل طيلة الفترة الماضية، فيما قدم مسؤولو الوزارة باقة ورد للوزيرة متمنين لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة.

مراسم التسليم والاستلام بين وزير السياحة ورئيس الهيئة السابق في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

مراسم التسليم والاستلام بين المفوضة بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق السابقة والوزيرة الجديدة (حكومة الوحدة الوطنية)

مراسم التسليم والاستلام بين المفوضة بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق السابقة والوزيرة الجديدة (حكومة الوحدة الوطنية)