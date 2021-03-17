رئيس «العليا للانتخابات» يبحث مع نائب السفير الهولندي خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 01:53 مساء
الدكتور عماد السايح، مع نائب سفير هولندا لدى ليبيا مونيك كوزليوس, 17 مارس 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اليوم الأربعاء، مع نائب سفير هولندا لدى ليبيا مونيك كوزليوس، والوفد المرافق لها، خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

ووفق بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم، فإن اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية، بحث أيضا التحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي.

فيما أعربت كوزليوس عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في المجال الانتخابي وتوظيف «تجربة بلادها العريقة» في مجال القانون والانتخابات، لدعم المفوضية في هذا الاستحقاق الوطني الذي أجمع عليه الليبيون كسبيل للاستقرار والتقدم والسلم المجتمعي، بحسب البيان.

وأوضحت المفوضية أن اللقاء الذي حضره عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

ورافق الشعاب ومردة السفيرة والوفد المرافق لها في جولة تفقدية لمقر المفوضية، للاطلاع على تجهيزاته ومرافقه ومستوى التحضيرات في البنية التحتية، التي تضمن توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.

الدكتور عماد السايح، مع نائب سفير هولندا لدى ليبيا مونيك كوزليوس, 17 مارس 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)
الدكتور عماد السايح، مع نائب سفير هولندا لدى ليبيا مونيك كوزليوس, 17 مارس 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)
الدكتور عماد السايح، مع نائب سفير هولندا لدى ليبيا مونيك كوزليوس, 17 مارس 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)
الدكتور عماد السايح، مع نائب سفير هولندا لدى ليبيا مونيك كوزليوس, 17 مارس 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)
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