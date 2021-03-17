أميركا توضح موقفها بشأن إعادة السفير إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 11:28 صباحا
مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

ردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر على تساؤل بشأن إمكانية إعادة الولايات المتحدة سفيرها إلى طرابلس بعد التقدم السياسي الذي حدث في ليبيا.

وقالت بورتر: «ليس لدينا حاليا أي شيء قيد الإعداد، ولا نخطّط للإعلان عن إرسال أي سفير للمنطقة»، حسب بيان صادر أمس الثلاثاء.

وفي 10 مارس الجاري، رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وشجع حكومة الدبيبة على «اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر»، داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء التدخل الأجنبي، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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