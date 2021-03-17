أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة نسبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن تلك الموجة ستشمل بعض مناطق غرب البلاد غدا.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس غائم جزئيا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خصوصا غدا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، تتحول يوم الجمعة إلى شرقية، نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم وغدا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على أقصى الجنوب، قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و30 درجة مئوية.