استئناف عمل مصرفي «التجاري» و«الوحدة» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 09:52 مساء
مقر بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، أن غدًا الأربعاء، يوم عمل عادي بكل الجهات الحكومية الإدارية الواقعة داخل المجمع الحكومى الإداري.

وفي بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أشارت البلدية إلى استنئاف عمل مصرفي التجاري الوطني سرت وفرع الوحدة جامعة سرت، إضافة إلى استئناف الدراسة مجددًا بالمدينة.

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وأرجع ذلك إلى استمرار انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في المدينة، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق العمل بالديوان والقطاعات والأجهزة الإدارية العاملة داخل المجمع الحكومي الإداري في سرت؛ بسبب انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في المدينة، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

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