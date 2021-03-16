وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية يؤكد لصنع الله تقديم كل الدعم لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 09:12 مساء
محمد الشهوبي، مع المهندس مصطفى صنع الله، 16 مارس 2021. (مؤسسة النفط)

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، والمسؤول عن الميزانية العامة بالحكومة، تقديم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الرافد الأساسي والممول الرئيسي لاقتصاد البلاد والميزانية العامة، التي يتم من خلالها إدارة كافة شؤون الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة، وزير المواصلات محمد الشهوبي.

وبحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط اليوم، شهد اللقاء مناقشة خطط المؤسسة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، بما يحقق مزيدا من الدخل للدولة الليبية ودعم اقتصادها الذي عانى كثيراً خلال السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء أكد صنع الله أن «المؤسسة وشركاتها وبعزيمة كل عاملي قطاع النفط الشرفاء، لن تدخر أي جهد لأجل تقوية اقتصادها، وتأمين وحفظ ثرواتها من أجل الأجيال القادمة، الذين سيساهمون في بناء الدولة الليبية المزدهرة التي ينشدها جميع الليبيين».

محمد الشهوبي، مع المهندس مصطفى صنع الله، 16 مارس 2021. (مؤسسة النفط)
محمد الشهوبي، مع المهندس مصطفى صنع الله، 16 مارس 2021. (مؤسسة النفط)
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