باشاغا: أدعو القطاعات الأمنية للتعامل مع وزير الداخلية خالد مازن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 01:22 مساء
باشاغا خلال مراسم تسليم السلطة، 16 مارس 2021، (مقطع فيديو للفعالية)

دعا وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، جميع القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية إلى التعاون مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن؛ لمواصلة جهود الوزارة في أداء عملها.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

واعتذر باشاغا لليبيين عن «أي تقصير طيلة تحمله مسؤولية الوزارة»، معقبًا: «تسيلم السلطة اليوم شكل حضاري يجسد الوجه الذي يليق بتضحيات الليبيين».

وتابع: «لم يعد هناك أي مجال لحكم الليبيين بالقوة، وما نشهده اليوم يعكس إرادة كل الليبيين».

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