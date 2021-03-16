صنع الله: ناقشت مع الدبيبة ميزانيات مؤسسة النفط المتأخرة والمقترحة للعام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 09:38 صباحا
لقاء صنع الله ومسؤولي شركة الجوف، 15 مارس 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ملف ميزانيات المؤسسة المتاخرة والمقترحة للعام الجاري.

وأوضح صنع الله إن الدبيبة وعد بدعم قطاع النفط باعتباره الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الجوف للتقنية النفطية مجدي جبريل الدرسي، الذي أطلعه على نشاط عمليات الشركة، وأعطى نبذة موجزه عن الأعمال المنفذة خلال الربع الأول من العام 2021، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل ديونها من الشركات المشغلة.

وحث صنع الله على الاستمرار في تطوير أعمال الشركة، وتقديم الخدمات الفنية من الدرجة الأولى للقطاع، بفضل ما تكتسبه الشركة من خبرات وطنية ذات مستوى فني رفيع ومعدات تقنية حديثة.

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