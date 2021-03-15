بليحق: حضور دولي واسع لمراسم أدء حكومة الوحدة اليمين الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 12:15 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن جلسة أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية، ستشهد حضورا دوليا واسعا.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي ستنعقد في طبرق اليوم الإثنين، سيحضرها مبعوثان من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، و«سفراء دول صديقة وشقيقة مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والمغرب والجزائر»، إضافة إلى مشاركة سفراء عبر تقنية «زوم».

وتوجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، لأداء اليمين الدستورية، حيث ستجرى المراسم في جلسة لمجلس النواب، إذ سيؤدي المنفي اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، بينما يؤديها الدبيبة أمام النواب.

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