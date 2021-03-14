«مكافحة الأمراض» في سبها: 102 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 08:39 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضح المركز في بيان، فجر اليوم الأحد، أنه استلم أمس السبت 282 عينة، جاءت 180 منها سلبية، و102 إيجابية، فيما تماثل 93 للشفاء، وتوفيت حالة واحدة.

وأوضح أن هذه الحالات توزعت بواقع: 69 حالة في سبها، والشاطئ 13 حالة، والغريفة 7 حالات، وسمنو 9 حالات، وأوباري حالة واحدة، وغات حالتين، ومرزق حالة واحدة.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس أن حكومته ستوزع لقاح فيروس كورونا على جميع الليبيين والمقيمين دون أية استثناءات، مؤكدا خلال كلمته في المؤتمر الوطني لجائحة «كورونا»، على ضرورة توفير اللقاح وتوزيعه على الشعب، خاصة أن «ليبيا تأخرت كثيرا في الوصول إليه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
عاشر أغنى رجل في أفريقيا يحكم «كاف».. قصة صعود الملياردير موتسيبي
رياضة عالمية
«الأرصاد» يعلن توقعاته للطقس من السبت إلى الإثنين
ليبيا
المنفي في كلمة للشعب: سندعم مسار «5+5».. والجهد الأكبر سينصب على المصالحة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حدث فلكي «مثير» في 21 مارس.. تعرف إليه