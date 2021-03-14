«مكافحة الأمراض» في سبها: 102 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.



وأوضح المركز في بيان، فجر اليوم الأحد، أنه استلم أمس السبت 282 عينة، جاءت 180 منها سلبية، و102 إيجابية، فيما تماثل 93 للشفاء، وتوفيت حالة واحدة.



وأوضح أن هذه الحالات توزعت بواقع: 69 حالة في سبها، والشاطئ 13 حالة، والغريفة 7 حالات، وسمنو 9 حالات، وأوباري حالة واحدة، وغات حالتين، ومرزق حالة واحدة.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس أن حكومته ستوزع لقاح فيروس كورونا على جميع الليبيين والمقيمين دون أية استثناءات، مؤكدا خلال كلمته في المؤتمر الوطني لجائحة «كورونا»، على ضرورة توفير اللقاح وتوزيعه على الشعب، خاصة أن «ليبيا تأخرت كثيرا في الوصول إليه».