«ارتفاع ملحوظ» في إصابات «كورونا» اليومية في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 10:30 مساء
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

سُجلت سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة، اليوم السبت، على ما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في المدينة، مشيرة إلى «ارتفاع ملحوظ» في الإصابات مقارنة بالأيام الماضية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 420 حالة، بينها 27 نشطة، و345 شفاء، فيما توفي 48 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا في مارس من العام الماضي، حسب ما نشرت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

- بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

ولم تسجل أية إصابات بفيروس «كورونا» في الكفرة، أمس الجمعة، فيما أحصى اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في المدينة، حالة شفاء من الفيروس. وسبق أن حذرت اللجنة من «خطورة» الوضع الوبائي في الكفرة، وطالبت بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصًا ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب المناسبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
عاشر أغنى رجل في أفريقيا يحكم «كاف».. قصة صعود الملياردير موتسيبي
رياضة عالمية
«الأرصاد» يعلن توقعاته للطقس من السبت إلى الإثنين
ليبيا
المنفي في كلمة للشعب: سندعم مسار «5+5».. والجهد الأكبر سينصب على المصالحة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة ...
ليبيا
توقف الدوري الليبي بعد انتهاء الجولة السادسة
رياضة محلية
العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

144 هدفا في الدوري الليبي الممتاز.. والمدينة يعتلي الصدارة