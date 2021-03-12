بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الجمعة، تحديثًا جديدًا بشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وحسب التحديث الجديد المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد تم تسجيل حالة شفاء واحدة من فيروس «كورونا».

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وبهذا الإعلان، تصبح الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة 413 حالة، بينها 20 نشطة، و345 شفاء، فيما توفي 48 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا في شهر مارس من العام الماضي.

وسبق أن حذرت اللجنة الاستشارية الطبية بالكفرة من «خطورة» الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، وطالبت بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصا ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب المناسبات.