بليحق: جلسة مجلس النواب الإثنين ستكون بمقر المجلس بمدينة طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 03:23 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (مجلس النواب)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الجمعة، أن جلسة المجلس المقررة يوم الإثنين القادم ستنعقد بمقر المجلس الموقت في مدينة طبرق، وفق تصريح نشره موقع المجلس على الإنترنت.

وكان مقررا أن يعقد مجلس النواب اجتماعه يوم الإثنين في مدينة بنغازي لأداء اليمين القانونية لوزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي نالت الثقة من غالبية أعضاء المجلس خلال اجتماعه في سرت الأربعاء الماضي.

- الدبيبة يعلن تأدية حكومته اليمين الدستورية الإثنين المقبل في بنغازي

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية الإثنين المقبل في بنغازي، قائلا إنه «سيعمل في كل مناطق ليبيا».

وردا على سؤال لمراسل «بوابة الوسط» حول موعد إجراءات التسليم والتسلم مع حكومة الوفاق، قال الدبيبة إن الإجراءات ستتم فور الانتهاء من أداء اليمين.

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