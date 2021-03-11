الدبيبة يعلن تأدية حكومته اليمين الدستورية الإثنين المقبل في بنغازي

رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية الإتنين المقبل فى بنغازي، قائلا إنه «سيعمل فى كل مناطق ليبيا».

وردا على سؤال لمراسل «بوابة الوسط» حول موعد إجراءات التسليم والاستلام مع حكومة الوفاق، قال إن الاجراءات ستتم فور الانتهاء من أداء اليمين.

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وتابع: «هناك إجراءات بالتنسيق مع المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفى، وهناك متابعة من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والجهات ذات العلاقة».

ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء، حيث حصلت على 132 صوتا.