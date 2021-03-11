الدبيبة «مستاء» من إدارة أزمة الوباء.. ويؤكد: مكافحة الفساد ستبدأ من «كورونا»

اجتماع الدبيبة مع النجار والبكوش لمناقشة خطة حملة التطعيم الوطنية. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استيائه من التقارير التي اطلع عليها بشأن الميزانيات التي جرى انفاقها للتعامل مع أزمة الوباء، مؤكدا في تغريدة مقتضبة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن «مكافحة الفساد ستبدأ من كورونا».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة اجتمع مساء اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الدكتور خليفة البكوش، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع خصص لمناقشة «الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وفق الأولويات المعدة لذلك وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف أن الدبيبة «أبدى استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، حيث أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم».