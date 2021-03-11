العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص بحاجة لمساعدات عاجلة

الصفحة الأولى للعدد 277 من جريدة «الوسط»، الخميس، 11 مارس 2021 (بوابة الوسط).

صدر، اليوم الخميس، العدد 277 من جريدة «الوسط»، بالتزامن مع دخول العملية السياسية في ليبيا، مرحلة بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات العامة المزمعة في ديسمبر المقبل، في أعقاب تشكيل «حكومة الوحدة الوطنية»، بعد انعقاد لم يألفه مجلس النواب الليبي منذ ست سنوات تقريباً بفعل الانقسامات التي آلت إليها الحالة الليبية.

ويركز أبرز تقاريرنا لهذا الأسبوع على التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة التي حازت الثقة من مجلس النواب في جلسة انعقدت لأول مرة طوال فترة الانقسام مكتملة النصاب، بحضور أكثر من 130 نائباً، وسبقها جدل واسع وتكهنات كثيرة بشأن إمكانية انعقادها بهذا العدد، خصوصاً فيما يتعلق بمكان انعقادها، وهو مدينة سرت.

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وفي كلمة أعقبت التصويت بمنح الثقة للحكومة، دعا الدبيبة إلى «المصالحة بين جميع الليبيين نواباً وشعباً وحكومة»، وقال: «المهمة صعبة، لكن بالإرادة يمكن الوصول بليبيا إلى بر الأمان».

وضم التشكيل الحكومي أسماء 35 وزيراً، من بينهم نائبان لرئيس الوزراء دون حقيبة، فيما تولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة موقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة الداخلية. وحازت النساء 5 حقائب وزارية، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد، وكذلك حليمة إبراهيم عبدالرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلاني للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفي عثمان أوكي للثقافة والتنمية المعرفية، وحورية خليفة ميلود وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

مواجهة وباء كورونا

وعلى صعيد ملف التصدي لوباء كورونا، ومع تجاوز الإصابات حاجز 140 ألف إصابة، وأكثر من 2330 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد في مارس الماضي، لجأت بلديات عدة إلى تنويع سبل مواجهتها للجائحة، واختارت بعضها وقف الدراسة، في حين قررت طبرق اللجوء إلى إجراء مسح ميداني عشوائي بالمدارس. ومن جانبه، قرر المجلس البلدي سبها، فرض حظر التجول وغلق المحلات التجارية لمدة أسبوعين، اعتباراً من 8 مارس 2021 وحتى السبت الموافق 20 مارس 2021، وذلك بعد تسجيل زيادة مقلقة في معدل الإصابات.

وتعلق البلديات آمالا كبيرة على الحكومة الجديدة في البلاد، فقد طالب عميد المجلس البلدي سبها المكلف، إبراهيم حامد الشاوش، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بـ«الوفاء بوعودهما المقدمة في ما يخص المنطقة الجنوبية (فزان)، خاصة بلدية سبها، من تقديم الخدمات وتنمية المنطقة والنهوض بالجنوب الليبي عموماً».

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في الصفحات الاقتصادية، نطالع تحذيرا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، من تدهور الأمن الغذائي في ليبيا، مع حاجة 700 ألف شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة. وأدرجت «فاو» في تقريرها نصف السنوي، الصادر أوائل مارس، ليبيا ضمن 45 دولة في العالم بحاجة إلى مساعدة خارجية من الغذاء، وضمن قائمة تضم ثماني دول عربية هي العراق، لبنان، موريتانيا، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، اليمن.