بينها الحظر الجزئي.. 7 توصيات لتجنب «وضع وبائي كارثي» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 03:16 مساء
مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم فوزي عزوز، اليوم الخميس، سبع توصيات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، بينها تنفيذ حظر تجول جزئي.

وقال عزوز إن هذه التوصيات تأتي في ظل تزايد إصابات فيروس «كورونا» في المدينة، وارتفاع حالات الدخول لقسم العزل، وزيادة حالات الوفاة، وفي ظل استهتار المواطنين بالإجراءات الاحترازية، محذرًا من «وضع كارثي» تصبح معه سلامة المواطنين «على المحك»، وفق بيان منشور على صفحة مركز الرصد والاستجابة الأولي في درنة بموقع «فيسبوك».

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وشملت التوصيات إغلاق المنتجعات والمصايف، والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن إذا سمح الأمر، وإجبارية ارتداء الكمامات، وغلق المآتم وصالات الأفراح.

ووجهت التوصيات إلى رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الوباء ومدير مديرية أمن درنة، ومدير جهاز الحرس البلدي درنة، وعميد بلدية درنة، وآمر الغرفة الأمنية درنة، ومدير فرع ديوان المحاسبة درنة، ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية درنة، وجهاز المخابرات الليبية درنة.

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