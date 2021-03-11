«كهرباء الموقتة»: سرقة أسلاك نحاسية تغذي آبار 3 أحياء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 02:57 مساء
سرقة أسلاك نحاسية تغذي آبار 3 أحياء، 11 مارس 2021. (كهرباء الموقتة)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الخميس، سرقة أسلاك نحاسية تغذي آبار مياه أحياء الكويفية والفيض وسي منصور.

ودانت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استمرار عمليات «السرقة والنهب والتخريب الممنهج لمعداتها من قبل عصابات النحاس».

- سرقة 4200 متر أسلاك كهرباء من مناطق مختلفة

وفي الرابع من مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

سرقة أسلاك نحاسية تغذي آبار 3 أحياء، 11 مارس 2021. (كهرباء الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
بعد عام على انهيار أسواق المال العالمية في 2020: هل الأزمة المالية الفعلية ...
اقتصاد
الثني: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة
ليبيا
يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي
ليبيا
تعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
بالأسماء.. ننشر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل حلف اليمين الإثنين المقبل
ليبيا
الدبيبة يعلن موعد ومكان أداء الحكومة اليمين واعتماد الميزانية
ليبيا
البعثة الأممية بعد منح «الثقة»: ليبيا أمام فرصة تاريخية للاستقرار والمصالحة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة.. والدبيبة يتعهد بالالتزام بانتخابات ديسمبر
ليبيا
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي