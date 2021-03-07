سرقة 4200 متر أسلاك كهرباء من مناطق مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 09:09 مساء
سرقة أسلاك كهربائية. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، عن سرقة 4200 متر أسلاك كهرباء من مناطق مختلفة غرب البلاد من قبل مجهولين، في إطار سلسلة الإعتداءات المتكررة والشبة اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية التي تعاني منها الشركة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «مجموعة مجهولة» قامت  اليوم الأحد بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط المحجوب من 30 سوق الثلاثاء التابع لدائرة توزيع جنوب زليتن مما أدى إلى فقد التغذية على أحد المحولات.

وأكدت الشركة أيضا سرقة أسلاك مسافة 150 متر على خط ماجر فرعية بجوار خط 220 زليتن الأمر الذي تسبب في فقد التغذية على نحو 4 محولات سكنية وزراعية وصناعية بدائرة توزيع وسط زليتن.

كما أكدن أيضاً بدائرة توزيع الكريمية سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط بروين يتغذى من فرعية بروين، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي من خط الجنين فرعية مدخل بئر العالم مسافة 1350 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 600 متر يتغذى من نفس الخط.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أنه جرى كذلك بإدارة توزيع الجفارة سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 600 متر من خط اتجاه عامر القمام من 30 السياحية مما تسبب في فقد التغذية على نحو محولين هوائيين.

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