«داخلية الوفاق»: ضبط المتورطين في قتل المواطنة هنادي خليفة قرب جامع التوغار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 09:59 صباحا
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

نجحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في كشف تفاصيل والقبض على المتورطين في واقعة قتل المواطنة هنادي خليفة القديري، التي وقعت بمنطقة جامع التوغار بالجفارة خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن أعضاء مركز شرطة السواني بمديرية أمن الجفارة، ومن خلال التحري وجمع المعلومات، تمكنوا من ضبط الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها مديرية أمن الجفارة، وكل الأجهزة الأمنية الأخرى، في ضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، الذي «سيكون السيف الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن».

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