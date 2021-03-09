عقيلة صالح يلتقي المجلس الاجتماعي لقبائل سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 07:52 مساء
لقاء عقيلة صالح مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت بحضور عضوي مجلس النواب عن المدينة زايد هدية وحسن الزرقا، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، بالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وقال مجلس النواب، عبر موقعه على الإنترنت، إن صالح أثنى خلال اللقاء على استقبال مدينة سرت واحتضانها جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وأشاد صالح بالدور الجهادي والتاريخي لسرت، وأهمية الموقع الجغرافي للمدينة التي اقترح أن تكون مقرًّا لمؤسسات الدولة ضمن مبادرته السياسية لتسوية الأزمة.

وأضاف المجلس أن صالح اطلع خلال اجتماعه مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت على المشاكل الخدمية بالمنطقة من نقص الوقود والسيولة وغيرها من المشاكل لتتم معالجتها وحلها مع السلطات التنفيذية.

لقاء عقيلة صالح مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت. (مجلس النواب)
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