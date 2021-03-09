توقف خدمة الهاتف الأرضي في مناطق بسرت بسبب سرقة كوابل وأسلاك اتصالات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 09 مارس 2021, 11:53 صباحا
مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت).

توقفت خدمة الهاتف الأرضي في مناطق بسرت نتيجة تعرض إحدى مجمعات الاتصالات الهاتفية في وسط حي الرباط بوسط المدينة إلى أعمال تخريبية وسرقة كميات كبيرة من الأسلاك والكوابل الهاتفية والنحاسية التي كانت موجودة بغرفة التحكم.

وقال مسؤول فني بمكتب شركة هاتف ليبيا، إن هذه الأسلاك توصل الخدمة لمختلف التجمعات السكنية في المدينة، إضافة إلى خدمات الإنترنت.

وأوضح المسؤول، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، أن «أعمال السرقة والتخريب ارتكبت من قبل مجهولين، وقد خلفت مشاكل فنية كتوقف الاتصالات في مناطق عديدة بسرت المركز».

وشهدت سرت قبل أسابيع سرقات مماثلة على أيدي عصابة «عبثت أيضا بغرفة التحكم»، وقد ضبط عدد من مرتكبي تلك الجرائم، وفق مصادر أمنية.

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