أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء شمالا ورياح نشطة في الجنوب الشرقي

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال على غالبية مناطق الشمال اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تأثر أقصى مناطق الشمال والجنوب الشرقي برياح نشطة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية، فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة، على مناطق أقصى الساحل الشرقى، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتبقى مرتفعة على طبرق وجالو والجغبوب، حيث تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء تتكاثر بها السحب، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.