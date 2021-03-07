«الوطنية لحقوق الإنسان» تتهم «هيئة الأوقاف» بالمشاركة في خطف الناشط محمد الراجحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 10:42 مساء
شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا, (الإنترنت)

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بيانا مساء اليوم الأحد، بشأن اختطاف نائب رئيس مكتب الإعلام والاتصال لديها، الناشط محمد الراجحي.

وقالت اللجنة إنها تتابع «بقلق بالغ المعلومات التي تؤكد نبأ اختطاف الصحفي محمد علي الراجحي، صباح اليوم الأحد، بمقر عمله بمنطقة تاجوراء شرق مدينة طرابلس من قبل مسلحين تابعين لما يسمى بوحدة مكافحة السحر والشعوذة التابع لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة تاجوراء» بحسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ورأى البيان أن الواقعة تمثل «إجراءًا مخالفا لصحيح القانون، واستغلالا وتوظيفا لقضية السحر والشعوذة لغايات وأهداف مشبوهة، ولتصفية الحسابات الشخصية والأيديولوجية».

اختطاف محمد الراجحي
وفيما أدانت اللجنة عملية الاختطاف، طالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية بـ«التدخل العاجل للكشف وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والإفراج الفوري عنه». وحمّل البيان «الخاطفين وكذلك الهيئة العامة للأوقاف ومكتبها بمدينة تاجوراء مسؤولية سلامته وحياته».

كما طالبت مكتب النائب العام بـ«فتح تحقيق شامل في تجاوزات وجرائم وممارسات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتبها في مدن الزاوية وتاجوراء وطرابلس المركز ودرنة وبنغازي حيال تجاوزاتهم لصحيح القانون وقيامهم بأعمال ليست من اختصاصهم القانوني بإعتبارهم جهة مشرفة على المساجد وليست سلطة إنفاذ قانون وليست مكلفة بحكم القانون للقيام بهذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون والمتجاوزة لاختصاصاتها ومهام عملها».

وحث البيان أيضا السلطات المختصة على «اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي، وسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين». كما دعت اللجنة في الوقت نفسه، بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا إلى «ضرورة التحرك العاجل واتخاذ موقف واضح من هذه الواقعة التي تعرض لها الصحفي محمد الراجحي، وكذلك التدخل لوقف هذه الممارسات والأفعال المشينة والخطيرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأى والمدافعين عن الحقوق والحريات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مندوب ليبيا لدى «يونيسكو» يثمن قرار «الرئاسي» الانضمام لاتفاقية صون التراث ...
ليبيا
حقوق المرأة في تونس.. هوة شاسعة بين القوانين والممارسة
منوعات
قريميدة لـ«بوابة الوسط»: ملعب بنغازي جاهز بملاحظات الكاف 10 مارس.. أما طرابلس ...
رياضة محلية
موزمبيق: أنصار «داعش» يتسببون في أزمة جوع ونزوح 670 ألف شخص
دولى
المصراتي يطالب بمراجعة الأرقام «الفلكية» في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تتخطى الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم
دولى
دياب يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
عربى
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فينغر يقدم اقتراحا جديدا مثيرا حول التسلل