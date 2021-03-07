وفد من «صحة الموقتة» يصل القاهرة لبحث التعاون في مجال التدريب بين البلدين

وفد من «صحة الموقتة» يصل القاهرة, 7 مارس 2021. (صحة الموقتة)

وصل وفد من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث التعاون الصحي في مجال التدريب بين البلدين.

وقالت وزارة الصحة اليوم إن الوفد برئاسة الدكتور صلاح اللافي ونائبه عزالدين جبريل، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي، ومدير إدارة الموارد البشرية محمد الجبالي، ومدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي، وبعضوية جمال مفتاح الصرماني، وميلود سعد حمد، وحسين حمد حسين.

وبحسب البيان، من المقرر أن يناقش الوفد المكلف مع الجامعة البريطانية والمعهد القومي المصري للتدريب، عددا من المواضيع، والتي كان أبرزها التعاون العلمي والثقافي والتنموي والتدريبي وكافة الجوانب المشتركة، بحضور رئيس الأكاديمية الأفريقية للدراسات الدكتور عادل الذئب وبعض المهتمين بالجانب الصحي..

وأوضح البيان أن الوفد التقى صباح اليوم الأحد عقب وصوله القاهرة، مسؤولي أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، إذ ناقش الاجتماع جملة من المواضيع المهمة، والتي كان أبرزها عقد اتفاقية تدريب بالداخل والخارج ومنح دبلومات مهنية في تخصصات طب الأسنان والجودة ومكافحة العدوى لصالح المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بنغازي.

كما تم إعداد مذكرة تفاهم في مجال إجراء البحوث العلمية المشتركة في كافة التخصصات في مجال طب الأسنان، التي تدعم الباحثين وتخدم البحث العلمي والاستشارات وإدارة الأزمة ووضع الخطط التدريبية.

ونص البروتوكول على إنشاء سلسلة من الدورات التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بالداخل والخارج لصالح المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بنغازي، بهدف رفع كفاءة العاملين وإعادة تأهيلهم وتدريبهم واعتماد الخطط التدريبية، وتفعيل الاتفاقات السابقة بين البلدين وتعديل بعضهما وإبرام مذكرات تفاهم جديدة مع وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الليبية، إذا لزم الأمر بين الجانبين الليبي والمصري.

وفد من «صحة الموقتة» يصل القاهرة, 7 مارس 2021. (صحة الموقتة)

وفد من «صحة الموقتة» يصل القاهرة, 7 مارس 2021. (صحة الموقتة)

وفد من «صحة الموقتة» يصل القاهرة, 7 مارس 2021. (صحة الموقتة)

وفد من «صحة الموقتة» يصل القاهرة, 7 مارس 2021. (صحة الموقتة)

وفد من «صحة الموقتة» يصل القاهرة, 7 مارس 2021. (صحة الموقتة)