إيطاليا وفرنسا تؤكدان التزامهما المشترك بشأن ليبيا ومكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 06:24 مساء
وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو مصافحا نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان. (آكي)

أكدت إيطاليا وفرنسا على لسان وزيري خارجيتيهما لويجي دي مايو وجان إيف لودريان، التزامهما المشترك في ليبيا وفي مجال حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وكتب وزير الخارجية لويجي دي مايو في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» الإثنين، أنه «قبيل بدء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، التقيت الصديق والزميل الفرنسي جان إيف لودريان».

وأشار دي مايو إلى أنه «تم في هذا السياق، إعادة التأكيد على الالتزام المشترك من جانب إيطاليا وفرنسا بتعزيز التنسيق بشأن ليبيا، منطقة المتوسط ​​ومكافحة جائحة كوفيد 19».

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وفق ما نقله حساب البعثة الفرنسية لدى الاتحاد الأوروبي عبر «تويتر»: «جرى تبادل مثمر مع نظيري الإيطالي، سمح لنا بتأكيد إرادتنا لتعزيز التنسيق بشأن ليبيا، إيران ومنطقة المتوسط، فضلا عن تنسيق العمل ضد وباء كوفيد 19».

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