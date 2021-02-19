طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 12:26 مساء
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 585 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، منها 359 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ65 حالة، ثم سبها بـ36 حالة، و16 حالة في زليتن، و12 حالة في غريان، وعشر حالات في القرة بوللي، وتسع حالات في غدامس، وثماني حالات في بني وليد، وسبع حالات في كل من القطرون وقصر بن غشير، وست حالات في أجدابيا وسواني بن آدم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى خمس حالات في كل من المنشية الجميل والخمس، وأربع حالات في كل من الشاطئ والرياينة والزاوية المركز، وثلاث حالات في تازربو ووادي عتبة، وحالتين في كل من طبرق وسرت والجفارة وترهونة وصبراتة، وحالة واحدة في كل من ظاهر الجبل وقصر الأخيار وتراغن ومرزق وغات وجنزور.

وتماثل للشفاء 741 حالة، منهم 608 حالات في طرابلس، و25 حالة في صبراتة، وست حالات في أجدابيا، و38 حالة في مصراتة، و17 حالة في سرت، و23 حالة في سبها، و23 حالة في الزاوية المركز، وحالة في زليتن.

في حين توفي 27 آخرون، بينهم 20 حالة في طرابلس، وحالتان في جنزور، وحالة في كل من أجدابيا وسرت والزنتان وسواني بن آدم وترهونة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش
ليبيا
بلدية سرت تبحث ترتيبات استضافة جلسة مجلس النواب
ليبيا
«ناسا»: الروبوت الجوال «برسفيرنس» حط على سطح المريخ
دولى
«تصدير البضائع فقط»..الجزائر تعطي الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي مع ليبيا
ليبيا
العدد 274 من جريدة «الوسط»: جدل تشكيل حكومة عبد الحميد دبيبة.. والعشرية الأولى ...
ليبيا
تواصل محاكمة سيدة ماليزيا الأولى السابقة بتهم فساد
دولى
رسميا.. الإعلان عن جدول مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ارتفاع «بتكوين».. دليل على رزانة أم فقاعة مضاربات؟
اقتصاد
البعثة الأممية تطلع على استعدادات مفوضية الانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر
ليبيا
بورتو يفاجئ يوفنتوس على أرض رونالدو.. ودورتموند يهزم إشبيلية في دوري أبطال ...
رياضة عالمية
بالصور: الثلوج تغطي الأبرق والبيضاء
ليبيا
«العدل الأميركية» تتهم قراصنة كوريين شماليين بمحاولة سرقة 1,3 مليار دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفجير «ترامب بلاز»