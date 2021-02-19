طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 585 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، منها 359 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ65 حالة، ثم سبها بـ36 حالة، و16 حالة في زليتن، و12 حالة في غريان، وعشر حالات في القرة بوللي، وتسع حالات في غدامس، وثماني حالات في بني وليد، وسبع حالات في كل من القطرون وقصر بن غشير، وست حالات في أجدابيا وسواني بن آدم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى خمس حالات في كل من المنشية الجميل والخمس، وأربع حالات في كل من الشاطئ والرياينة والزاوية المركز، وثلاث حالات في تازربو ووادي عتبة، وحالتين في كل من طبرق وسرت والجفارة وترهونة وصبراتة، وحالة واحدة في كل من ظاهر الجبل وقصر الأخيار وتراغن ومرزق وغات وجنزور.

وتماثل للشفاء 741 حالة، منهم 608 حالات في طرابلس، و25 حالة في صبراتة، وست حالات في أجدابيا، و38 حالة في مصراتة، و17 حالة في سرت، و23 حالة في سبها، و23 حالة في الزاوية المركز، وحالة في زليتن.

في حين توفي 27 آخرون، بينهم 20 حالة في طرابلس، وحالتان في جنزور، وحالة في كل من أجدابيا وسرت والزنتان وسواني بن آدم وترهونة.