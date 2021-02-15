المنفي يستقبل وفداً من من درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 11:35 مساء
رئيس المجلس الرئاسي المنتخب من الملتقى السياسي الليبي محمد المنفي خلال استقباله وفد من درنة (الإنترنت)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي د. محمد المنفي  بمقر إقامته الموقتة الاثنين بمدينة طبرق وفداً من مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية والرياضية في مدينة درنة.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي،  ناقش الوفد مع المنفي أهم المشاكل داخل مدينة درنة، واضعاً آلية الحلول لها وفي اسرع وقت ممكن.  ويبدأ رئيس المجلس الرئاسي غدا الثلاثاء أول زيارة إلى العاصمة طرابلس بعد انتخابه رئيسا للمجلس في الملتقى السياسي الليبي في 5 فبراير الماضي.

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ويختتم المنفي اليوم زيارة إلى المنطقة الشرقية بدأها بمدينة بنغازي الخميس الماضي، كما شملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي، المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس. كما انتخب عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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