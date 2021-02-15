غدا.. المنفي يبدأ أول زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، إن المنفي سيبدأ غدا الثلاثاء أول زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس له بعد توليه رئاسة المجلس.

ويختتم المنفي اليوم زيارة إلى المنطقة الشرقية بدأها بمدينة بنغازي الخميس الماضي كما شملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي، المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس. كما انتخب عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شئون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.