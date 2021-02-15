شوارع العاصمة طرابلس تتجمل في استقبال الذكرى العاشرة لثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 08:03 مساء
جانب من أعمال تزيين شوارع العاصمة طرابلس (شركة الخدمات العامة).

قبيل حلول الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، تزدان شوارع وميادين ليبيا كافة، وطرابلس بصفة خاصة، بالأعلام ومظاهر الاحتفال.

وتشارك في أعمال التجهيز للاحتفال بذكرى الثورة، مؤسسات عامة وخدمية، منها: الشركة العامة للكهرباء، وشركة الخدمات العامة، حيث تقوم الشركتان بتجميل البلديات وتزيينها بالرايات الوطنية واللافتات، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

ووفق الوكالة، فإن شركة الخدمات العامة «كان لها دور بارز في إظهار مدينة طرابلس بشكل رائع وحلة جديدة تليق بعظمة وتاريخ وعراقة عاصمة كل الليبيين».

حدائق جديدة
ومن بين أعمال التجميل التي شهدتها العاصمة، تنفيذ حدائق جديدة ببلدية طرابلس المركز وميدان الشهداء، والشوارع الرئيسية الخمس وهي: شارع عمر المختار، وشارع الوادي، وشارع الاستقلال، وشارع البلدية، وميدان الغزالة بالإضافة إلى بلديات أبوسليم وحي الأندلس وسوق الجمعة.

وفي السياق نفسه، فقد تم إنجاز أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالتنسيق والتعاون مع الشركة العامة للكهرباء، حيث تم تغيير الكاشفات الخاصة بإضاءة الطرق، وتركيب إضاءة على النخيل والأشجار ووضع إعلام الاستقلال في الشوارع والميادين والأحياء السكنية بالإضافة إلى صيانة النافورات العامة وتغيير إضاءتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة وزيرة خارجية بيرو بعد تلقيها لقاح «كورونا» قبل الشعب
دولى
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما
ليبيا
جريدة «الوسط»: شبح أزمة منح الثقة يلاحق السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسمة في الثلج تحقق نجاحا هائلا