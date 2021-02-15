شوارع العاصمة طرابلس تتجمل في استقبال الذكرى العاشرة لثورة فبراير

جانب من أعمال تزيين شوارع العاصمة طرابلس (شركة الخدمات العامة).

قبيل حلول الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، تزدان شوارع وميادين ليبيا كافة، وطرابلس بصفة خاصة، بالأعلام ومظاهر الاحتفال.

وتشارك في أعمال التجهيز للاحتفال بذكرى الثورة، مؤسسات عامة وخدمية، منها: الشركة العامة للكهرباء، وشركة الخدمات العامة، حيث تقوم الشركتان بتجميل البلديات وتزيينها بالرايات الوطنية واللافتات، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

ووفق الوكالة، فإن شركة الخدمات العامة «كان لها دور بارز في إظهار مدينة طرابلس بشكل رائع وحلة جديدة تليق بعظمة وتاريخ وعراقة عاصمة كل الليبيين».

حدائق جديدة

ومن بين أعمال التجميل التي شهدتها العاصمة، تنفيذ حدائق جديدة ببلدية طرابلس المركز وميدان الشهداء، والشوارع الرئيسية الخمس وهي: شارع عمر المختار، وشارع الوادي، وشارع الاستقلال، وشارع البلدية، وميدان الغزالة بالإضافة إلى بلديات أبوسليم وحي الأندلس وسوق الجمعة.

وفي السياق نفسه، فقد تم إنجاز أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالتنسيق والتعاون مع الشركة العامة للكهرباء، حيث تم تغيير الكاشفات الخاصة بإضاءة الطرق، وتركيب إضاءة على النخيل والأشجار ووضع إعلام الاستقلال في الشوارع والميادين والأحياء السكنية بالإضافة إلى صيانة النافورات العامة وتغيير إضاءتها.