سيالة يلتقي وفدا مصريا لإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 04:06 مساء
لقاء سيالة مع الوفد الدبلوماسي المصري، 15 فبراير 2021. (خارجية الوفاق)

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة وفدا مصريا برئاسة مدير مكتب وزير الخارجية المصري، السفير محمد ثروت، الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة طرابلس «لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس»، وأمور أخرى لتفعيل العلاقات بين البلدين.

وقالت «خارجية الوفاق» في بيان اليوم الإثنين إن الوفد المصري نقل تحيات الوزير سامح شكري إلى سيالة «وقدم كذلك التهنئة لمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة»، مؤكدا حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا. 

كما تمنى الوفد للحكومة الجديدة «كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل».

وأضاف البيان أن الوفد المصري أكد أنه جاء إلى طرابلس «لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين».

وأكد سيالة حرصه على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للوفد المصري «لإعادة افتتاح السفارة، وأن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل».

وتابع البيان: «كان اللقاء فرصة للتأكيد على حرص الجانبين الليبي والمصري على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات». 

لقاء سيالة مع الوفد الدبلوماسي المصري، 15 فبراير 2021. (خارجية الوفاق)
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