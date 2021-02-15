«مكافحة الأمراض»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا» و24 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 10:31 صباحا
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 822 مصابًا، في حين توفي 24 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 1949 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 188 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 750 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 656 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 34 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 104 عينات.

واستلم مختبر بلدية سوق الجمعة  107 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 3 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 4 عينات، ومختبر فرعه المركز الوطني ترهونة 43 عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 127 ألفا و705 حالات، منها 14 ألفا و698 نشطة، و110 آلاف و965 متعافى، في حين توفى 2042 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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