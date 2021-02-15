ضبط مرتكب «مذبحة خلة الفرجان» في طرابلس بعد هروبه عامين

مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط عناصر تحريات مركز شرطة الهضبة بالعاصمة طرابلس، المتورط في قتل ثلاثة أشخاص في منطقة خلة الفرجان، بعدما ظل هاربًا منذ ارتكابه الجريمة العام 2019.

وكشفت التحقيقات خلال تلك المدة أن الجاني أقدم على قتل الضحايا رميًا بالرصاص على خلفية نزاع، حسب بيان مديرية الأمن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ولم يتوقف رجال الأمن عن البحث عنه خلال عامين، حتى تمكنوا من رصد أثره وتعقبه، ونصب كمين له، ليلقى القبض عليه.

وقال الجاني إنه ارتكب جريمته لأن الضحايا رفضوا تسليمه مبلغًا ماليًّا، فاستدرجهم إلى المزرعة محل الجريمة، وقتلهم رفقة شخصين آخرين، وقد أُحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بدورها بإيداعه السجن.