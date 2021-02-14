مصدر برلماني: قرابة 90 نائبا وصلوا إلى صبراتة والاجتماع ربما يواجه عراقيل قانونية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 14 فبراير 2021, 09:05 مساء
أعضاء من مجلس النواب يصلون مدينة صبراتة, 13 فبراير 2021. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)

قال مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن عدد أعضاء مجلس النواب الذين وصلوا إلى مدينة صبراتة بلغ قرابة 90 نائبًا، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة أخرى من الأعضاء سيلتحقون غدًا بزملائهم.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس النواب في مدينة مصراتة جلسة تشاورية لمناقشة مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام المقبلة لمنحها الثقة.

لكن المصدر البرلماني رجح في تصريحه إلى «بوابة الوسط» أن تواجه الجلسة المرتقبة لأعضاء مجلس النواب في مدينة صبراتة ومخرجاتها «عراقيل قانونية».

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وبدأ أعضاء مجلس النواب يتوافدون على مدينة صبراتة منذ أمس السبت من طرابلس وبنغازي للمشاركة في الجلسة.

وقال عضو مجلس النواب عن صبراتة، المبروك الخطابي لـ«بوابة الوسط» أمس السبت إن عدد أعضاء المجلس الذين وصلوا إلى مطار زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة بلغ 20 نائبا من المنطقة الشرقية.

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