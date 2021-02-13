المبروك الخطابي: 20 نائبا من المنطقة الشرقية في طريقهم إلى مدينة صبراتة

عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، (الإنترنت: أرشيفية)

كشف عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، وصول 20 نائبًا من المنطقة الشرقية حتى الآن إلى مطار زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.

وقال الخطابي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن نواب البرلمان ما زالوا يتوافدون على مدينة صبراتة، متوقعًا وصول أكثر من 100 نائب لحضور الجلسة العامة، المقررة الإثنين والثلاثاء المقبلين؛ لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

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وأشار إلى أن الدائرة الثالثة عشرة، احتضنت الحدث وقامت بالترتيبات والتجهيزات اللازمة لذلك.