بالصور.. عمداء بلديات المنطقة الغربية يستقبلون أعضاء البرلمان في مطار زوارة

عمداء بلديات المنطقة الغربية يستقبلون أعضاء البرلمان في مطار زوارة, 13 فبراير 2021. (بلدية زوارة)

استقبل عميد وأعضاء من المجلس البلدي زوارة الكبرى، رفقة عمداء ورؤساء اللجان التسييرية ببلديات المنطقة الغربية مساء السبت، أعضاء من البرلمان الليبي، الذين وصلوا إلى مدينة زوارة عبر مطارها الدولي للمشاركة في جلسة مجلس النواب التى سيتم عقدها غدا بمدينة صبراتة.

وألقى عميد بلدية زوارة الدكتور إدريس الطويني، كلمة بالمناسبة رحب فيها بالنواب ووصولهم إلى مدينة زوارة، متمنيا لهم التوفيق والسداد ودعاهم إلى «تحمل المسؤولية التاريخية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعمل على توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات العامة» في موعد إقامتها المقرر ديسمبر القادم، ووضع الأساس لبناء ليبيا المدنية الديمقراطية المنشودة.

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في سياق متصل شاركت مديرية أمن زوارة في استقبال أعضاء البرلمان في طبرق، رفقة أعضاء البرلمان المنعقدين في طرابلس، وعدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية، وأيضا تأمين وصول الوفد وخروجه من المطار متوجهاَ إلى مدينة صبراتة للاستعداد لانعقاد الجلسة الاستثنائية المزمع انعقادها هناك غدا.

عمداء بلديات المنطقة الغربية يستقبلون أعضاء البرلمان في مطار زوارة, 13 فبراير 2021. (بلدية زوارة)

عمداء بلديات المنطقة الغربية يستقبلون أعضاء البرلمان في مطار زوارة, 13 فبراير 2021. (بلدية زوارة)

عمداء بلديات المنطقة الغربية يستقبلون أعضاء البرلمان في مطار زوارة, 13 فبراير 2021. (بلدية زوارة)

عمداء بلديات المنطقة الغربية يستقبلون أعضاء البرلمان في مطار زوارة, 13 فبراير 2021. (بلدية زوارة)