تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد بينهم طفلان

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 14 فبراير 2021, 07:26 مساء
أحد أفراد فريق الرصد والتقصي في بني وليد خلال أخذ عينة للكشف عن كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية بمدينة بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» تسجيل 13حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن من بين الإصابات الجديدة طفلين.

وقال صالح إن من بين الحالات «تم تسجيل حالة موجبة لطفل يبلغ من العمر 10سنوات وحالة أخرى موجبة لطفل يبلغ 13سنة»، معتبرًا أن هذا «مؤشر خطير» مطالبًا الجميع بأخذ الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة.

وطالب عضو لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد الجهات المسؤولة في المدينة بضرورة الوقوف وقفة جادة، وتوعية الناس، وعدم إقامة المناسبات الاجتماعية في الوقت الحالي للحد من انتشار الفيروس.

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