وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد استئناف الدراسة بخمس مدارس في مراقبة تعليم طرابلس

وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد استئناف الدراسة بخمس مدارس في مراقبة تعليم طرابلس, 14 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة، استئناف الدراسة بخمس مدارس في مراقبة تعليم طرابلس.

وشملت المدارس التي تفقدها جمعة، «20 أغسطس، حسين طروشة، العلمين، الرباط، محمد الكوت»، إذ تضمنت الجولة وقوف وكيل الوزارة على مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية وتوزيع الكتاب المدرسي على التلاميذ وتوافر التجهيزات المدرسية.

كما تفقد الوكيل، خلاله جولته، عددا من المدارس المقفلة لمدة أسبوع حتى متابعة إجراءاتهم لعودة الدراسة بعد معالجة الملاحظات، مثمنا جهود كافة الأسر الإدارية والتربوية بالمدارس التى زارها على الحرص والمتابعة، بحسب بيان لوزارة التعليم اليوم.

وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد استئناف الدراسة بخمس مدارس في مراقبة تعليم طرابلس, 14 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد استئناف الدراسة بخمس مدارس في مراقبة تعليم طرابلس, 14 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد استئناف الدراسة بخمس مدارس في مراقبة تعليم طرابلس, 14 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد استئناف الدراسة بخمس مدارس في مراقبة تعليم طرابلس, 14 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد استئناف الدراسة بخمس مدارس في مراقبة تعليم طرابلس, 14 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)