صنع الله يزور مصحة النفط في طرابلس للاطلاع على مشروع تطويرها

صنع الله مع موظفين بمصحة النفط في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بزيارة تفقدية لمصحة النفط بطرابلس، للاطلاع على آخر المستجدات والمراحل التي وصل إليها مشروع تطوير المصحة ونسبة الإنجاز به.



وقالت مؤسسة النفط إن الزيارة التي جرت أمس السبت تناولت أيضا التحديات الراهنة التي تواجه المصحة، وفي مقدمتها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والاستعدادات التي قامت بها لجنة الإدارة بالمصحة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة العاملين.



وتفقد صنع الله مختلف أقسام وعيادات المصحة وما تمت صيانته ويتم استحداثه وتطويره من مرافق جديدة، موجها الشكر إلى «لجنة الإدارة بالمصحة وكل العاملين بها من أطباء وأخصائيين وممرضين ومشرفين، على كل ما يقدمونه من خدمة في ظل الظروف الصعبة من انتشار لجائحة كورونا».

صنع الله خلال زيارته مصحة النفط في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)