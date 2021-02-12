المنفي من طبرق: توحيد الجيش على رأس الأولويات.. وندعم المسار الأمني

المنفي لدى وصوله طبرق، 12 فبراير 2021. (بوابة الوسط)

حدد رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد يونس المنفي، اليوم الجمعة، ثلاث أولويات للسلطة الجديدة، التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المنفي في تسجيل بثته مواقع التواصل الاجتماعي لدى وصوله إلى طبرق صباح اليوم، إن أولى المهام الرئيسية للسلطة الجديدة تتمثل في توحيد الجيش، وأكد دعمه المسار الأمني الخاص باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.

وأضاف: «بدأنا من المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية للتأكيد على أن توحيد المؤسسات هو من أهم المسارات» في إشارة إلى زيارته بنغازي ولقائه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ثم وصوله، الجمعة، إلى طبرق.

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واعتبر المنفي أن توحيد المؤسسات من «أهم الأولويات» لأنها تعود بالنفع على المواطن بشكل سريع، معتبرًا أن هذا المسار «يحسن الظروف المعيشية»، وقال: «لن تكون هناك انتخابات في غياب الأمن والاقتصاد».

وشدد على السعي في طريق المصالحة الشاملة بين الليبيين، واختيار شخصيات لقيادة هذه المصالحة، مؤكدًا أن هذه المرحلة «صعبة» وتحتاج إلى «تكاتف الجميع من أجل الخروج بليبيا إلى بر الأمان من خلال انتخابات نزيهة نهاية العام الجاري».

ووصل المنفي إلى طبرق صباح اليوم، قادمًا من مدينة بنغازي، في ثاني زيارة بعد تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي. ولدى وصوله قاعدة طبرق الجوية، كان في استقباله، عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب، إضافة إلى رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي.