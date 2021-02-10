طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 11:16 صباحا
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت).

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 467 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 236 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ33 حالة، ثم سبها بـ28 حالة، و26 حالة في جنزور، و19 حالة في الزاوية المركز، و18 حالة في زليتن، و12 حالة في كل من الزاوية الغرب والخمس، وعشر حالات في باطن الجبل، وتسع حالات في العامرية، وثماني حالات في القرة بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

كما اكتشفت سبع حالات في كل من الزهراء والرحيبات والشاطئ، وخمس حالات في الرياينة، وأربع حالات في بني وليد، وثلاث حالات في كل من العجيلات الغريفة ووادي عتبة ويفرن، وحالتان في كل من تراغن وأجدابيا وغريان، وحالة واحدة في كل من المنشية الجميل وجادو وقصر الأخيار وتاورغاء ومرزق وأم الأرانب والبوانيس والماية.

وتماثل للشفاء 1009 مصابين، بينهم 921 حالة في طرابلس، وأربع حالات في أجدابيا، وحالتان في درج، و25 حالة في بني وليد، و14 حالة في مصراتة، و12 حالة في الرحيبات، وتسع حالات في سبها، و22 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي سبعة آخرون، بواقع حالة في كل من الجفرة ومسلاتة وبني وليد والرحيبات وسبها ومرزق والزاوية المركز.

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