رفع العزل الصحي عن حقل البيضاء بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية

عاملون بحقل البيضاء (شركة الخليج العربي للنفط)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط رفع العزل الصحى الكامل عن حقل البيضاء، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة كورونا.

وأظهر خطاب من مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة، موجه إلى رئيس لجنة الإدارة، توصيات برفع العزل الصحي عن الحقل، وجاء فيه إنه بالإشارة إلى سياسة الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة بشركة الخليج العربي للنفط، والتي تسعى من خلالها الشركة إلى الحد والتقليل من أي تأثيرات سلبية أو مخاطر مهنية على صحة وسلامة المستخدمين، وبناء على مذكرة مراقب حقل البيضاء، فإن إدارة الصحة والسلامة والبيئة توصي برفع الحجر الصحي عن حقل البيضاء».

وأوضح الخطاب أن التوصية جاءت بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.