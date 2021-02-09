طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها غريان والزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 11:31 صباحا
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، منها 282 حالة في طرابلس.

وجاءت غريان ثانيا بـ59 حالة، ثم الزاوية المركز بـ55 حالة، و31 حالة في الماية، و32 حالة في سبها، و30 حالة في مصراتة، 24 حالة في الزاوية الغرب، و17 حالة في زليتن، و16 حالة في الشاطئ، و15 حالة في صرمان، و11 حالة في نالوت، وعشر حالات في نسمة، وتسع حالات في كل من مسلاتة والسائح، وثماني حالات في الجفرة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

واكتشفت سبع حالات في المنشية الجميل،ست حالات في كل من صبراتة وسواني بن آدم، وخمس حالات في كل من البوانيس وبني وليد، وأربع حالات في كل من القره بوللي والقطرون وجنزور وظاهر الجبل، وثلاث حالات في كل من القلعة والجفارة والمعمورة والرياينة، وحالتان في كل من أجدابيا وتاورغاء وزلطن، وحالة واحدة في كل من يفرن والخمس ومرزق والزاوية الجنوب ورقدالين والأصابعة وترهونة والرجبان.

وتماثل للشفاء 955 مصابا، منهم 773 حالة في طرابلس، و47 حالة في سوق الخميس، وثلاث حالات في أجدابيا، وسبع حالات في الخمس، و20 حالة في الزاوية الغرب، و39 حالة في مصراتة، وحالة في الزنتان، وثماني حالات في سبها، و11 حالة في قصر بن غشير، و34 حالة في الزاوية المركز، و12 حالة في صبراتة.

في حين توفي 8 آخرون، بواقع حالة في كل من صبراتة وأجدابيا ونسمة والخمس وسبها والشاطئ والزاوية المركز والزاوية الغرب.

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