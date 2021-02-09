قسم البحث الجنائي في بنغازي يحبط تهريب كميات من «كربون السيارات»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 10:23 صباحا
كميات مضبوطة من «كربون السيارات»، 2 فبراير 2021، (أمن بنغازي)

أحبط قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي تهريب كميات كبيرة من مادة «كتالايزر»، المعروفة بـ«كربون السيارات» خارج البلاد.

وحدثت الواقعة في مطلع شهر فبراير الجاري، حين استقبل القسم معلومات تفيد تحميل سيارة بـ70 علبة من تلك المادة، حيث جرى استهدافها من وحدة تابعة للقسم، وألقي القبض على المهربين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واعترف المتهمون بأنهم يهربون تلك المادة خارج الأراضي الليبية، ولديهم كمية أخرى مخزنة، وعند الانتقال للمخزن عثر به على كميات كبيرة محفوظة في أكياس تمهيدا لتهريبها.

وأفاد المتهم الرئيسي بأنه يزاول هذه التجارة بالتعاون مع شقيقه المقيم في تركيا، وقد عثر في السيارة على مبلغ 63 ألفا و843 دينارا، تم تحويله للمتهم من الخارج عبر أحد مكاتب تحويل الأموال بسوق فينيسيا؛ لغرض ممارسة هذه التجارة، كما أفاد بأنه اشترى المركبة المضبوطة من المبالغ التي تحصل عليها من أرباح بيع وشراء مادة الكربون.

يذكر أن قرار وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة رقم 75 لسنة 2020 يحظر بيع وشراء وتصدير مادة «كتالايزر»، في أي شكل، كما وجه وزير الداخلية بالحكومة المستشار إبراهيم بوشناف، بضبط من يتعامل ببيع وشراء المادة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

يذكر أن «الكتالايزر» أو مادة الكربون هدفها الأساسي تحويل الغازات السامة المنبعثة من عملية احتراق المادة النفطية في محرك السيارة إلى غازات غير سامة وغير ملوثة للهواء، وإن إزالة هذه المادة لها آثار خطيرة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قاهر محمد علي.. وفاة الملاكم ليون سبينكس عن 67 عاماً
رياضة عالمية
ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لنهائي مونديال الأندية بثنائية في شباك الأهلي ...
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تناشد 57 دولة استعادة نسائها وأطفالها من مخيمين في سورية
دولى
مدعون ديمقراطيون: ترامب ارتكب «انتهاكا للدستور هو الأخطر على الإطلاق»
دولى
وفاة النائب اللبناني والسياسي المخضرم جان عبيد متأثرا بإصابته بـ«كورونا»
عربى
أنور الطشاني يتقدم بشكوى إلى «فيفا» بعد استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة
رياضة محلية
نبيلة الشاعري تغني بالإنجليزية من ألحان والدها حميد الشاعري (فيديو)
ثقافة وفن
تونس تعلن إعادة فتح مندوبية للسياحة في ليبيا
ليبيا
إيران تعلق على طرح ماكرون: لا حاجة إلى وسيط في الاتفاق النووي
دولى
لجنة المسابقات تؤجل مباراة الاتحاد والمدينة وتصدر جدول الأسبوع الثالث
رياضة محلية
أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو
منوعات
وفاة جورج شولتز وزير خارجية أميركا خلال الحرب الباردة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل