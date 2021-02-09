قسم البحث الجنائي في بنغازي يحبط تهريب كميات من «كربون السيارات»

كميات مضبوطة من «كربون السيارات»، 2 فبراير 2021، (أمن بنغازي)

أحبط قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي تهريب كميات كبيرة من مادة «كتالايزر»، المعروفة بـ«كربون السيارات» خارج البلاد.

وحدثت الواقعة في مطلع شهر فبراير الجاري، حين استقبل القسم معلومات تفيد تحميل سيارة بـ70 علبة من تلك المادة، حيث جرى استهدافها من وحدة تابعة للقسم، وألقي القبض على المهربين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واعترف المتهمون بأنهم يهربون تلك المادة خارج الأراضي الليبية، ولديهم كمية أخرى مخزنة، وعند الانتقال للمخزن عثر به على كميات كبيرة محفوظة في أكياس تمهيدا لتهريبها.

وأفاد المتهم الرئيسي بأنه يزاول هذه التجارة بالتعاون مع شقيقه المقيم في تركيا، وقد عثر في السيارة على مبلغ 63 ألفا و843 دينارا، تم تحويله للمتهم من الخارج عبر أحد مكاتب تحويل الأموال بسوق فينيسيا؛ لغرض ممارسة هذه التجارة، كما أفاد بأنه اشترى المركبة المضبوطة من المبالغ التي تحصل عليها من أرباح بيع وشراء مادة الكربون.

يذكر أن قرار وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة رقم 75 لسنة 2020 يحظر بيع وشراء وتصدير مادة «كتالايزر»، في أي شكل، كما وجه وزير الداخلية بالحكومة المستشار إبراهيم بوشناف، بضبط من يتعامل ببيع وشراء المادة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.



يذكر أن «الكتالايزر» أو مادة الكربون هدفها الأساسي تحويل الغازات السامة المنبعثة من عملية احتراق المادة النفطية في محرك السيارة إلى غازات غير سامة وغير ملوثة للهواء، وإن إزالة هذه المادة لها آثار خطيرة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد.