وزير «خارجية الوفاق» يصل العاصمة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 12:20 صباحا
وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، (أرشيفية: الإنترنت).

وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، مساء الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار مشاركته باجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع، الاثنين 8 يناير 2021، بحسب ما ذكرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

ويناقش الوزراء العرب في الاجتماع «الأوضاع السياسة العربية الراهنة ومستجدات قضايا الأمن القومي العربي، وكذلك سبل دعم القضية الفلسطينية والتطورات الطارئة للوقوف فى وجه التحديات التي تواجهها القضية والشعب الفلسطيني في الوقت الحالي».

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