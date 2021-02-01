بتوقيت ليبيا.. «البعثة الأممية» تعلن موعد بدء «ملتقى الحوار السياسي» بسويسرا صباح الاثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 01:49 صباحا
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: البعثة الأممية)

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، موعد بدء أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، صباح الاثنين في سويسرا، بتوقيت ليبيا.

وأوضحت أنه من المقرر أن يبدأ صباح الاثنين 1 فبراير 2021 في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت سويسرا (10:30 بتوقيت ليبيا)، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

كلمة افتتاحية تلقيها استيفاني وليامز
وسيبدأ الملتقى بـ«عزف النشيد الوطني الليبي، تليه كلمة افتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز»، على أن تُبث الكلمة مباشرة عبر صفحة البعثة.

يلي الافتتاح «انطلاق جلسات تفاعلية مع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، والتي سوف تبث مباشرة على الإنترنت. وسوف يتم خلال هذه الجلسات طرح عدد من الأسئلة الأكثر تكراراً والتي طرحها المواطنون خلال الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة».

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