«الموقتة» توافق على استئناف مركز طبرق الطبي إجراء «جراحات القلب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 08:24 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، ومدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي (الحكومة).

وافقت الحكومة الموقتة، اليوم الأحد، على استئناف مركز طبرق الطبي إجراء جراحات القسطرة التشخيصية والعلاجية للقلب.

جاء ذلك في اجتماع بديوان رئاسة الحكومة في بنغازي، بين رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي، وفق ما نشرته صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

استئناف إجراء جراحات القلب
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بـ«معالجة مشكلة الالتزامات المالية السابقة المترتبة على المركز، وصيانة شبكة الغاز به، وتوفير مجموعة من المستلزمات والمواد الطبية اللازمة للعمل»، مشددًا على «ضرورة توطين العلاج بالداخل وتوفير بعض الاستشاريين بالمركز»، مانحًا «الإذن للمركز لاستئناف جراحات القسطرة التشخيصية والعلاجية للقلب».

وقال الثني إنه من الضروري «الرفع من مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي بما يعزز دوره في علاج المواطنين بالمنطقة». كما بحث الاجتماع «سير العمل بالمركز وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي».

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