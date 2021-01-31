بالصور.. المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا يعقد اجتماعه الأول منذ رحيل الكوني

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 31 يناير 2021, 03:24 مساء

أقيم أمس السبت، بمنتجع قمر الصحراء بمنطقة تويوه جنوب غرب ليبيا، اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا، وهو الأول بعد رحيل الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس السابق.

وقال المشرف العام للاجتماع محمد صالح إبته، إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع خصص لمناقشة أنشطة رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا فى الفترة من 2018 إلى 2020، وكذلك تدارس وإعادة هيكلة المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا.

وأضاف رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا المكلف أبوبكر الفقي، أن مخرجات الاجتماع شملت تشكيل لجنة للتواصل مع المجلس الأعلى للطوارق، من أجل تحديد آلية ليكون هناك مجلس واحد للطوارق فى ليبيا، يمثل الطوارق في جميع أنحاء البلاد.

وفاة رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق

 وأضاف الفقي أن الطوارق فى ليبيا جزء من الوطن، ويرفضون الانقسام والتشظي، «همنا الشاغل هو وحدة ليبيا التي ينشدها كل الليبيين»، موضحا أن الطوارق فى ليبيا ضد تقسيم بلادهم وضد القتل والحرب وينشدون السلام والبناء لكل ليبيا.

وتأسس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا فى عام 2015 بغات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام تاريخية تتحطم عبر القمة السلبية بين يونايتد وآرسنال
رياضة عالمية
«حرس المنشآت النفطية» يناقش مع «مالية الوفاق» حل أزمة مرتبات منتسبي الجهاز في ...
ليبيا
ميلان يوقف صفعاته وسط ترنح إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
إصابة نائب في الكونغرس الأميركي بـ«كورونا» رغم تلقيه جرعتين من لقاح «فايزر»
دولى
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
صندوق روسي: تونس تسجل لقاح «سبوتنيك في» لمدة عام
دولى
ألمانيا تقرر عدم منح أولوية تلقي لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن بعد التشكيك في ...
دولى
الجزائر تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح «سبوتنيك في» الروسي
عربى
بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)